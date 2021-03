Yakuza 6 :The Song of Life è ora disponibile su Xbox Game Pass

Sono giorni felici per Xbox: dopo l’arrivo di Octopath Traveler, il titolo targato SEGA Yakuza 6: The Song of Life è disponibile da oggi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, e dunque in versione Xbox Series X/S, Xbox One e PC! Con questa fantastica aggiunta l’intera serie principale è finalmente giocabile sulle piattaforme Xbox.

La storia di Yakuza 6: The Song of Life vede Kazuma Kiryu uscire ancora una volta di prigione, solo per scoprire che Haruka è scomparsa. Dopo averla trovata in coma a seguito di un incidente avvenuto in circostanze misteriose, Kiryu cerca di scoprire la verità mentre si prende cura anche del figlio della ragazza, Haruto. Sebbene sfoggi luoghi familiari come Kamurocho, il gioco, che aveva segnato il debutto nella serie del Dragon Engine basandosi su di esso, apporta una serie di modifiche all’esplorazione e al combattimento.

Oltre a PC e Xbox Series X/S e Xbox One, il titolo è disponibile anche per PlayStation 4.