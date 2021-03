Dota 2: aggiornamento importante per i nuovi giocatori

È una verità riconosciuta che il tutorial iniziale di Dota 2 non è alquanto sufficiente, a tal punto che la comunità ha raccolto fondi per crearne uno proprio. Ma Valve ha appena annunciato il suo enorme aggiornamento, che mira a rendere il gioco complesso più appetibile per i nuovi arrivati. È programmato per coincidere con la premiere di domani, che senza dubbio attirerà orde di nuovi giocatori nel gioco.

In un lungo e dettagliato annuncio, Valve conferma che l’aggiornamento, uscirà domani. Riconoscendo che i tutorial inziali del titolo non sono davvero adatti a un gioco come Dota, l’aggiornamento introduce una serie di modifiche maggiori e minori all’esperienza di un nuovo giocatore. Molti di questi eliminano gli strati di complessità dal gioco offrendo consigli per i nuovi giocatori.

La più significativa di queste è la modalità New Player, che ha un pool statico di eroi. È progettato per aiutare i nuovi giocatori a capire il gioco senza doversi preoccupare di incontrare troppi eroi e abilità contemporaneamente. Inoltre, i nuovi giocatori vedranno una versione notevolmente semplificata del negozio. Una nuova serie di obiettivi per i giocatori incoraggerà anche i nuovi ad affrontare e imparare diversi elementi del gioco “in un ambiente controllato e programmato”.

Vi ricordiamo che Dota 2 è un titolo MOBA entrato anche recentemente nel mondo Esport dopo una lunga pausa, gratuitamente scaricabile su Steam, solo per PC.