Halo Infinite: l’attore del gioco Verlon Roberts parla di un’uscita nel novembre 2021

C’è tanta attesa intorno a Halo Infinite, previsto inizialmente per lo scorso 10 novembre e rimandato con sommo dispiacere di tutti a data da destinarsi. Dopo la condivisione di alcuni dettagli da parte dello stesso team di 343 Industries, stavolta è un attore del gioco a fornire qualche informazione in più, facendo trapelare addirittura un possibile periodo di uscita del gioco durante un’intervista (potete trovare il video completo in calce all’articolo).

La scorsa settimana sul podcast Fadam and Friends, l’attore americano Verlon Roberts è apparso per parlare della sua carriera. A circa un’ora e 10 minuti, la conversazione si sposta su Halo Infinite e Roberts commenta che il videogioco “ora è spostato a fine novembre di quest’anno“. L’attore afferma inoltre di avere accesso a queste informazioni perché, come rivela nell’intervista, interpreta Spartan Griffin in Halo Infinite. Il personaggio, che originariamente appariva nel romanzo di Shadows of Reach, non è stato effettivamente annunciato per il gioco in arrivo, quindi sembra che Roberts possa aver rivelato involontariamente più del dovuto con questi commenti.

L’attore continua l’intervista rivelando poi di aver fornito la voce fuori campo e il lavoro di motion capture per il sequel, con tutto ciò che esso comporta come “stare in un grande magazzino coperto di punti mentre si indossa lo spandex”. Roberts afferma anche di aver realizzato alcune scene di motion capture con l’attore di Master Chief, quindi sappiamo che il protagonista e Spartan Griffin condivideranno alcune scene del gioco.

Non c’è stato ancora nessun annuncio ufficiale né per quanto riguarda la data di uscita né tantomeno sui personaggi che saranno presenti o meno su Halo Infinite. Possiamo solamente aspettare e vedere quale infromazioni tra queste troverà conferma. Vi ricordiamo che il gioco è atteso per quest’anno su PC, Xbox Series X/S e Xbox One.