PUBG: nuovi aggiornamenti con la nuova stagione

La stagione 11 di PUBG riporterà la popolare mappa di Paramo insieme ad aggiornamenti importanti di classifica e altre modifiche. La nuova stagione inizia il 31 marzo su PC e l’8 aprile su console.

Paramo è una mappa 3×3 ambientata negli altopiani sudamericani. La sua nuova versione includerà più copertura sul campo, un sistema dinamico del mondo che modifica elementi come i principali punti di riferimento. Potrai anche creare partite personalizzate all’interno della mappa di Paramo.

Anche la stagione 11 apporterà modifiche alle classificate. A partire dalla nuova stagione, le stagioni classificate dureranno due mesi, quindi non saranno più parallele ai Survivor Pass.

Verrà inoltre aggiunto un nuovo strumento di trasporto, che consentirà ai sopravvissuti di raccogliere le squadre per spostarsi rapidamente in un’altra zona sicura. L’elemento Pickup di emergenza ti consentirà di schierare un aereo per eventuali sopravvissuti. Quell’aereo ti trasporterà al centro della zona bianca.

La stagione 11 introdurrà nuove medaglie maestria per tenere traccia dei tuoi risultati nel gioco. Ci saranno 10 nuove medaglie da collezionare attraverso vari traguardi. Puoi guadagnare medaglie maestria nelle partite normali e classificate, ma non nelle partite Arcade, Lab o Personalizzate. Sarai anche in grado di mostrare le tue medaglie guadagnate in un PUBG rinnovato, che ha più opzioni di personalizzazione. In attesa del nuovo battle royale della stessa casa produttrice.

Inoltre vi invitiamo di visualizzare il video completo sulla patch per maggiori dettagli.