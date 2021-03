New Pokemon Snap: svelati nuovi particolari del gameplay

Di recente varie pubblicazioni sono state messe in pratica con New Pokemon Snap ,il sequel di Nintendo di Pokemon Snap del 1999, e hanno rivelato diversi nuovi dettagli: includono la registrazione vocale completa per le cut scene e ulteriori dettagli di gioco.

Il titolo Switch supporta anche i controlli Gyro, sebbene i giocatori possano comunque utilizzare la levetta analogica per controllare il gioco: anche i sentieri secondari sono collegati con l’ambiente della spiaggia che ha un percorso alternativo, anche se resta da vedere quanti altri percorsi esistono. I giocatori possono anche personalizzare il proprio personaggio di gioco, cambiandone i capelli, il colore della pelle e il sesso.

Oltre a scattare foto e utilizzare Lumina Orbs e Puff Fruit, i giocatori possono anche premere X per scansionare l’ambiente e ottenere informazioni sui Pokemon circostanti. A seconda dell’ora del giorno, Pokemon diversi potrebbero comportarsi in modo diverso, come un Exeggutor attivo di giorno e che dorme di notte. Sfortunatamente, il titolo non supporterà Pokemon Home né salverà i dati di altri giochi. Di seguito una panoramica del gioco:

Esplora paesaggi lussureggianti su isole sconosciute per scattare foto di Pokemon nei loro habitat naturali.

Cerca e scatta foto di Pokemon all’interno del gioco nei loro ambienti nativi in New Pokemon Snap, solo per la console Nintendo Switch! Scoprirai persino comportamenti ed espressioni che non hai mai visto prima quando incontri e cerchi vivaci Pokemon selvaggi. Potresti vederli pattugliare il loro territorio, giocare o nascondersi in luoghi fuori mano.

Indaga sul misterioso Illumina phenomenon.

Viaggia verso le isole che compongono la regione di Lental. In questa regione, alcuni dei Pokemon e della vegetazione sembreranno avere un bagliore speciale. Ricerca questi Pokemon insieme al Professor Mirror mentre esplori fitte giungle, vasti deserti e molto altro! Le tue osservazioni sui Pokemon che prosperano in natura possono aiutare a svelare la verità dietro il misterioso Illumina phenomenon. Le immagini dei Pokemon che scatti verranno utilizzate per costruire il tuo Pokemon Photodex!

Nuovo Pokemon Snap verrà lanciato il 30 aprile per Nintendo Switch.