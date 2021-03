Immortal Fenyx Rising: il DLC Myths of the Eastern Realm è ora disponibile

Ubisoft e Ubisoft Quebec hanno recentemente annunciato di aver pubblicato e aver reso disponibile ai giocatori interessati il nuovo DLC dedicato a Immortal Fenyx Rising, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia e Nintendo Switch. Intitolato Myths of the Eastern Realm è acquistabile a partire da oggi al prezzo di €14,99.

Ecco una breve descrizione del contenuto scaricabile di Immortal Fenyx Rising:

Vivi un nuovo emozionante racconto ispirato alla mitologia cinese! Nei panni di Ku, un nuovo coraggioso eroe, dovrai aiutare la dea Nuwa a ristabilire l’equilibrio tra cielo e terra. Incontra divinità cinesi leggendarie, combatti mostri esotici e mettiti alla prova con meccaniche di puzzle uniche nella ricerca di salvare l’umanità.



Inoltre, come se non bastasse, in calce alla notizia è disponibile il trailer di lancio di Myths of the Eastern Realm.