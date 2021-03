Biomutant: combattimento a distanza e attacchi elementali nel nuovo trailer

Dopo l’annuncio ufficiale avvenuto nel 2017, Biomutant della THQ Nordic è praticamente sparito dalla scena, salvo “mostrarsi” di tanto in tanto in qualche riga di testo con poche nuove info. Le cose però sono cambiate e, con la pubblicazione prevista per il mese di maggio, le informazioni a riguardo sono ora molteplici.

Il nuovo trailer pubblicato e che trovate in calce mostra alcune delle meccaniche di combattimento che la produzione targata THQ Nordic promette di portare. Nel suddetto, possiamo finalmente vedere più nel dettaglio il combattimento dalla distanza, eseguito grazie a fucili e pistole mitragliatrici di vario genere, fino ad arrivare alle armi elementali.

Nel mezzo del combattimento, inoltre, sarà possibile cambiare liberamente le armi, così da poter avere diverse combinazioni di playstyle in un batter d’occhio.

Biomutant è atteso per il 25 maggio su Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Sarà possibile giocarlo anche sulle rispettive console next-gen. Infine, vi ricordiamo che preordinando il gioco (e non solo), riceverete la classe unica Mercenario, la quale fornisce “una combinazione unica di abilità”.