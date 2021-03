Oddworld Soulstorm: svelate le edizioni retail ‘Odditions’

Oddworld Soulstorm è certamente un gradito ritorno per tantissimi fan. Questo Microids e Oddworld Inhabitants lo sanno benissimo e, proprio per i fan più appassionati, ecco che arrivano ottime notizie riguardo l’ultimo titolo della serie.

In queste ore le compagnie hanno svelato le edizioni fisiche speciali “Odditions” per PlayStation 4 e PlayStation 5. Saranno disponibili dal 6 luglio presso i maggiori rivenditori ma sono già aperti, a partire da oggi, i preordini delle edizioni Day One Oddition e Collector Oddition, sempre presso i retailer che vi partecipano.

Inoltre, alcuni rivenditori saranno forniti di codici download per contenuti bonus delle edizioni. I contenuti in questione sono la soundtrack originale del tiolo e l’artbook originale.

Vi lasciamo alla descrizione del titolo e, a seguire, le immagini per tutti i bonus e le edizioni che saranno disponibili a partire dal 6 luglio, mentre vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Epic Games Store dal giorno 6 aprile.