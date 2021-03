Total War Rome Remastered annunciato ufficialmente

Tra SEGA e Creative Assembly c’è un’intesa che dura da ben 17 anni, intesa arrivata con la creazione del primo e indimenticabile Rome Total War. Sulla scia del successo, entrambe le compagnie hanno continuato a seguirla, strategico dopo strategico, passando per molteplici realtà storiche, dall’antico al moderno. Ecco che ora tornano ai fasti d’un tempo con la remastered di quel primo, grande titolo. Total War Rome Remastered sta per arrivare.

L’annuncio arriva in queste ore tramite un live action trailer, senza alcuna sequenza del gioco. Tuttavia, è possibile dare un’occhiata approdondita alla restaurazione tramite Steam. Difatti, è già presente la pagina del prodotto con tanto di data d’uscita. Il titolo è previsto per il 29 aprile e SEGA, assieme a Creative Assembly, ha fornito numerosi dettagli che potrete leggere di seguito.

Caratteristiche

Grafica migliorata – con Total War ROME REMASTERED, la serie fa il suo ingresso nell’era moderna dei videogiochi grazie alla grafica in 4K, il supporto integrato per la risoluzione Ultra HD e i modelli ottimizzati per ambientazioni, campi di battaglia e personaggi.

Nuove meccaniche di gioco – fai guerra su nuovi fronti con 16 nuove fazioni che si aggiungono alle 22 originali, e manda in missione i nuovi agenti mercante per creare rotte commerciali redditizie in tutto il mondo, accaparrarti mercanti rivali e affermare la supremazia economica del tuo impero.

Funzionalità modernizzate – ora più che mai il controllo è in mano ai giocatori, grazie a nuove funzioni come la mappa delle tattiche per le battaglie, le mappe termiche e le icone in sovrimpressione nella modalità Campagna. Sono state affinate anche le meccaniche del gioco originale, attraverso l’aggiunta di un sistema di diplomazia migliorato, di ulteriori livelli di zoom in tutto e della rotazione della visuale nella mappa della campagna.

Sistema di aiuto ottimizzato – abbiamo introdotto una serie di aiuti, come un nuovo tutorial, una Wiki integrata, numerosi suggerimenti e tooltip, oltre a un supporto migliorato per il daltonismo.

Multigiocatore multipiattaforma – per la prima volta in Total War puoi combattere contro i tuoi amici in modalità multigiocatore PVP multipiattaforma tra Windows, macOS e Linux.

Contenuto originale completo – Total War ROME REMASTERED include le espansioni Barbarian Invasion e Alexander in versione rinnovata; inoltre, i giocatori potranno accedere al titolo originale ROME Total War Collection (giocabile solo su Windows).