Benvenuti a Knockout City! rilasciato un nuovo trailer

Per Knockout City, EA e Velan Studios hanno rilasciato un nuovo trailer di gioco per il loro imminente titolo multiplayer a squadre profondamente ricco di azione e gare elettrizzanti. I giocatori potranno fare squadra con gli amici, personalizzare lo stile del proprio “attaccabrighe”, e utilizzare diverse strategie di assalto mentre vagano per le strade in Team KO. Se sei diversi tipi di palloni non dovessero essere sufficienti, i giocatori potranno trasformarsi in una palla afferrando, schivando, placcando e incastrando altri combattenti nella battaglia per il dominio del dodgeball. Questo non è dodgeball, è dodgeBRAWL.

Assapora il brivido della competizione unita all’umorismo e la follia che puoi trovare solo nel dodgeball, nel nuovo trailer intitolato “This is Knockout City” visibile qui di seguito.

Giocare a Knockout City non è difficile, ma la pratica è la chiave per vincere; sarà un’esperienza incredibilmente coinvolgente e competitiva, che colpirà letteralmente in faccia i giocatori con sorprese. Dalle strade principali intasate dal traffico di Knockout Roundabout, alle più vertiginose altezze dei tetti degli edifici della città in Rooftop Rumble, c’è solo un modo per regolare i conti: il dodgeBRAWL.

Quando il titolo verrà lanciato, il 21 maggio, i giocatori avranno accesso a una prova gratuita per un periodo di tempo limitato su PC (Origin e Steam), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite la retrocompatibilità: durante questo lasso di tempo sarà possibile giocare il titolo per intero. Tutti i progressi ottenuti nel corso della prova gratuita verranno poi trasferiti a coloro che decidono di acquistare la copia completa; chi sceglierà di comprare la versione completa durante la prova gratuita riceverà anche ricompense cosmetiche aggiuntive.

Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornati sul gioco, visita il sito ufficiale qui.