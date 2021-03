HUMANKIND posticipato al 17 Agosto 2021, la casa produttrice Amplitude si scusa e si spiega di seguito:

“Quando abbiamo annunciato per la prima volta il nostro imminente titolo di strategia storica HUMANKIND, l’abbiamo chiamato la nostra opera magnum e intendevamo ogni parola di questo. La risposta finora è stata sorprendente: la community è stata super entusiasta e coinvolta nello sviluppo in ogni fase del percorso, e intendiamo onorare le loro aspettative per il gioco. Ecco alcune parole del nostro Chief Creative Officer e Studio Head, Romain de Waubert de Genlis, sul ragionamento alla base del ritardo: “È statoNews emozionante vedere la community mettere le mani sul gioco durante le ultime sessioni di OpenDev e ascoltare tutti i feedback positivi (e costruttivi!). I giocatori sono sempre stati al centro della filosofia di Amplitude e il rilascio di HUMANKIND in agosto ci consentirà di avere più tempo per continuare a lavorare con la community e perfezionare il gioco per una fantastica esperienza da un giorno all’altro. Il team si concentrerà sul miglioramento delle aree di lavoro identificate dalla comunità durante il nostro precedente Lucy OpenDev, quando i giocatori hanno testato 4 epoche e 40 culture del gioco per darci i loro pensieri. Accessibilità, Stimolazione, Bilanciamento, Diplomazia e IA sono solo alcune delle aree chiave su cui ci concentreremo.”