Back 4 Blood posticipato ma in estate open beta

Lo sparatutto cooperativo Back 4 Blood che doveva uscire quest’estate, è stato rimandato. L’editore Warner Bros. ha annunciato oggi che il gioco uscirà il 12 ottobre, invece di arrivare il 22 giugno come previsto.

“Turtle Rock Studios sta lavorando duramente per rendere il gioco il miglior gioco possibile al momento del lancio e il team ha bisogno di più tempo per farlo”, ha detto l’editore su Twitter.

“Pertanto, rilasceremo B4B il 12 ottobre 2021. Ringraziamo la nostra comunità per il suo continuo supporto e siamo entusiasti di condividere che ci sarà una beta aperta quest’estate”.

Non ci sono però solo brutte notizie! Non si potrà di certo acquistare nella prossima estate, ma almeno si potrà provare per un po’ e vedere cosa ci aspetta. Back 4 Blood è un sequel di Left 4 Dead in tutto tranne il nome. La Warner non ha spiegato in dettaglio le ragioni specifiche del ritardo, ma è possibile che voglia garantire che Turtle Rock possa dedicare un po’ di tempo in più per garantire che B4B sia più di Left 4 Dead 3.

Back 4 Blood è disponibile per il preacquisto su Steam. Puoi scoprire di più su ciò che arriverà su back4blood.com.