Ghost of Tsushima: annunciato il film, gioco a 6.5 milioni di copie vendute

Ghost of Tsushima arriva sul grande schermo. L’autorevole Deadline svela che la Sony Pictures e la PlayStation Productions hanno messo in cantiere un adattamento cinematografico live-action del videogame di successo che ha venduto ben 6.5 milioni di copie dal suo debutto nel luglio del 2020. Per portare avanti quest’impresa, la Sony ha ingaggiato il regista Chad Stahelski (John Wick) che si occuperà, naturalmente, della regia del film.

Il videogame è stato sviluppato dalla Sucker Punch Productions e pubblicato dalla Sony Interactive Entertainment ed incentrato sul samurai guerriero Jin Sakai, l’ultimo membro sopravvissuto del suo clan, che deve mettere da parte le tradizioni che lo hanno reso un guerriero per imbarcarsi in una guerra non convenzionale per la libertà di Tsushima. Stahelski, Alex Young e Jason Spitz produrranno la pellicola tramite la loro società, la 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash e Carter Swan saranno, invece, i produttori per conto di PlayStation Productions. La Sucker Punch Productions sarà coinvolta a livello di produzione esecutiva mentre Peter Kang supervisionerà il progetto per conto della Sony.

“Siamo eccitati dall’idea di poter collaborare con Chad e la 87Eleven Entertainment, per portare sul grande schermo la loro visione della storia di Jin. Amiamo lavorare con partner creativi come Chad, che hanno una passione per i nostri videogame, assicurandoci di poter creare adattamenti ricchi che possano accontentare sia i nostri fan che un nuovo pubblico” ha spiegato Asad Qizilbash, capo della PlayStation Productions, in un comunicato stampa.

Ghost of Tsushima è il titolo della PlayStation 4 incentrato sul debutto di una IP originale ad aver venduto più velocemente, vendendo più di 2.4 milioni di unità nel mondo nei suoi primi tre giorni di rilascio. Il videogame fu uno dei candidati ai Game Awards 2020 con svariate nomination. Questo è il secondo progetto cinematografico per Sony Pictures e PlayStation Productions: il primo sarà l’adattamento di Uncharted con protagonista Tom Holland previsto per un’uscita nei cinema l’11 febbraio 2022. Sony Pictures Television e PlayStation Productions stanno sviluppando anche un adattamento televisivo di The Last of Us per il network HBO, con Craig Mazin coinvolto come sceneggiatore e produttore esecutivo e Pedro Pascal e Bella Ramsey come protagonisti.

Al momento questo nuovo film non ha una data di uscita fissata.