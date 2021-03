Future Games Show: ecco i giochi mostrati

Si sta svolgendo il Future Games Show nel suo formato primaverile, e questi sono i giochi mostrati durante l’evento evento presentato da GamesRadar dove è stata mostrata una lunga carrellata di giochi nelle due ore di spettacolo.

L’intro è dedicata a Daedalic Entertaintment, e vengono mostrati in successione l’espansione standalone in arrivo nel 2021 di Shadow Tactics, Aiko’s Choice, dopodiché l’action sci-fi in 2D Hidden Deep, il titolo stile primi GTA con ambientazione cyberpunk Cyberglitch, per poi passare al punta e clicca Life of Delta, al multiplayer Flying to the Finish, lo strategico ironico medievale Inkulinati e Lord of The Rings Gollum, che chiude lo spazio del publisher tedesco.

Dopodiché inizia ufficialmente lo show e il primo titolo ad essere mostrato è Arctic Awakening, survival narrativo ad episodi, che arriverà su PC, Mac e console nel 2022.

Poi è il turno di Returnal, titolo sci-fi horror atteso su PlayStation 5 per questo 2021.

Tocca poi a Cris Tales, gioco di ruolo con disegni animati in arrivo su Switch, PC, PlayStation, Xbox e Stadia questo luglio.

Dopodiché lo sviluppatore di Axiom Verge 2 mostra come sarà il secondo capitolo della saga action a scorrimento, con le tante novità introdotte del gioco, che sarà disponibile quest’anno su Switch e Epic Games Store.

E’ poi il turno di Naraka Bladepoint, battle royale per 60 persone, di cui viene mostrato con diverse fasi gameplay.

Savior, action-adventure in due dimensioni, si mostra con una parte gameplay corposa.

Successivamente è il turno di Quantum Error, titolo horror spaziale in sviluppo su PlayStation 4 e PlayStation 5, che si mostra con nuovi filmati gameplay.

Poi è il turno del particolare Of Bird and Cage, che mischia gioco story-driven e musica metal, in un modo originale; con il contributo di artisti come Ron “Bumblefoot” Thal (ex-Guns N’ Roses), Rob van der Loo (Epica) e Ruud Jolie (Within Temptation).

Il titolo cooperativo It Takes Two si prende una buona fetta dello show, con una presentazione da parte degli sviluppatori.

Successivamente vengono mostrati il trailer della versione console di EMBR, il trailer cinematografico di GameDec, e la director’s cut dell’avventura punta e clicca Kathy Rain.

Dopo una parentesi sui giochi di Team17, con un montaggio dei giochi usciti da poco e in arrivo, tocca allo shooter post apocalittico Back 4 Blood, con gameplay e parola degli sviluppatori.

Warhammer: Age of Sigmar si mostra con un bel trailer cinematografico.

Successivamente è il turno di una rapida carrellata di titoli, all’interno del montaggio Future Hits, con giochi come Monster Harvest, Fantasian e The Wandering Village. Poi viene mostrato il titolo narrativo The Longest Road on Earth, con tanto di performance musicale della compositrice Beicoli.

Già disponibile su PC, Green Hill viene annunciato al Future Games Show anche su console, con un trailer.

Vengono poi mostrati Operation Tango e lo strategico Serial Cleaners.

Oddworld Soulstorm si prende un’altra buona fetta dello show, con il gameplay presentato dagli sviluppatori di Oddworld Inhabitants.

Il lead designer di Elite Dangerous parla della nuova espansione del titolo spaziale, Odyssey.

C’è poi il release trailer del puzzle game in pixel art, Dont Forget Me.

Vengono poi mostrati altri due titoli in rapida successione, Fire Commander, uno strategico in cui utilizzare i pompieri e War Hospital.

Nuovo video degli sviluppatori, stavolta per Lost Words: Beyond the Page.

Dopodiché vengono mostrati Haunted Space e Sub Rosa, shooter disponibile da oggi in early access.

L’atteso nuovo capitolo di Life is Strange: True Colors, viene mostrato al Future Games Show con una presentazione da parte degli sviluppatori.

Tocca poi ad un nuovo trailer, dal titolo Flesh Files, dell’horror Martha is Dead.

Gli sviluppatori di Humankind parlano di come la diplomazia lavori all’interno del gioco strategico.

Il titolo di arti marziali Sifu si mostra con nuove immagini commentate dagli sviluppatori.

Il Future Games Show si conclude con nuove immagini di Kena Bridge of Spirits. avventura in arrivo ad agosto su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.