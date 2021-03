Il mistero dei templari: arriva una serie tv

Il mistero dei templari approderà su Disney+. Come conferma Deadline, la Disney ha dato via ad una serie tv ispirata al celebre film della Casa di Topolino che sarà composto da ben dieci episodi e debutterà in futuro sulla piattaforma digitale.

Il progetto, prodotto da Jerry Bruckheimer e sviluppato dagli sceneggiatori Marianne e Cormac Wibberley, una re-immaginazione del franchise originale. Scritto dai Wibberley e diretto da Mira Nair, il nuovo serial promette di esplorare questioni di identità, comunità, paternità storica e patriottismo, raccontato dal punto di vista di Jess Morales, un’adolescente latinoamericana che, con un gruppo di amici, andrà alla ricerca di un tesoro perduto e scoprirà delle informazioni sulla storia della sua famiglia. Il personaggio della Morales prenderà il ‘testimone’ da Benjamin Gates, il personaggio interpretato nei film da Nicolas Cage. ABC Signature produrrà il progetto.

Il mistero dei templari è composto da due film interpretati da Cage. Il primo è uscito nel 2004, il secondo del 2007 è titolato Il Mistero delle Pagine Perdute. Un terzo film è attualmente in fase di sviluppo, nonostante l’arrivo di una serie tv.