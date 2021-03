Dr. Stone: annunciata la terza stagione

La seconda stagione di Dr. Stone, Stone Wars, è terminata, con il season finale che è arrivato proprio oggi, ma questo non significa che la serie anime terminerà con essa. Infatti ci sono ancora molte avventure che aspettano i nostri eroi, e che la serie racconterà in una terza stagione.

Proprio in seguito all’uscita dell’ultimo episodio infatti, è stato condiviso il trailer di annuncio della nuova stagione dell’anime, che arriverà il prossimo anno. Il promo (sottotitolato in inglese dall’utente Twitter @Aitaikimochi) ci anticipa già quale sarà il prossimo arco narrativo coperto dalla serie e lascia davvero ben sperare i fan di Dr. Stone:

La terza stagione della serie adatterà infatti l’arco narrativo Age of Exploration del manga originale di Boichi e Riichiro Inagaki, e quindi significa che presto vedremo il nostro gruppetto di eroi costruire la nave Perseus e partire alla volta del mare aperto.

Nel trailer non viene condivisa alcuna informazione riguardo a una possibile data d’uscita della terza stagione, ma se non altro adesso per i fan c’è la certezza che la serie continuerà. La seconda stagione di Dr. Stone, disponibile su Crunchyroll, è stata un vero e proprio successo, acclamato dai fan, per cui non è affatto strano che l’opera sia stata confermata per una terza iterazione. Preparetevi dunque, le avventure di Senku e Taiju torneranno presto.

The next season of Dr. STONE has been confirmed!🌟

The season will start from the Age of Exploration arc with the building of the Perseus! 🚢

Here are my English subs for the announcement trailer! #DrSTONE pic.twitter.com/O4KcBRijnA

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) March 25, 2021