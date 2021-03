DC Comics: Ann Sarnoff sul futuro al cinema

La DC Comics al cinema? Ann Sarnoff della Warner Bros., durante una nuova intervista con Variety, è tornata a parlare del futuro della casa di Batman & Co. sul grande schermo dopo aver – a quanto pare – chiuso le porte allo SnyderVerse in seguito alla distribuzione di Zack Snyder’s Justice League.

Sarnoff ha parlato di una possibile saturazione del mercato per quanto riguarda i cinecomics: “Non credo. Una delle ragioni per cui sono eccitata è che i nostri progetti sono multidimensionali. Non stiamo dando alla stessa fanbase la stessa visione creativa, stiamo cercando di espanderci. Non tutti i fan devono amare ciò che faremo, ma stiamo cercando di mettere là fuori più tentacoli per raggiungere più persone possibili su più piattaforme possibili. Potremmo parlare di una possibile saturazione se stessimo su un percorso singolo, ma ci stiamo espandendo, avremo molto più potenziale per far crescere il nostro franchise raggiungendo più tipi di fan e di età differenti“.

La CEO della Warner ha, poi, chiarito che la DC Comics non ha una figura stile-Kevin Feige dei Marvel Studios: “Jim Lee lavora con tutte le divisioni per far sì che tutte le storyline siano fedeli al canone dei fumetti DC. Aiuta tutti con delle nuove idee. Jim è un po’ al centro di tutto ma è tutto il gruppo che aiuta a stimolare le nuove idee. Ma non c’è una singola persona [alla Kevin Feige, nb.] perché voglio che tutte le persone che sono in una stanza offrano la loro esperienza e la loro conoscenza.“. Infine, parlando del futuro dei personaggi al cinema, ha chiarito: “Cercheremo di mescolare le cose. Abbiamo in programma dei film DC che saranno ricchi e molto più multidimensionali con una gamma ampia di personaggi. Questo aiuterà a ridurre una potenziale saturazione del mercato, perché vedrete una nuova storia su Flash e vedrete dei sequel come Aquaman 2, ma vedrete anche delle nuove iterazioni di Superman o uno Shazam che sarà indirizzato ad un pubblico di famiglie”.