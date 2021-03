Shadow Tactics: l’espansione Aiko’s Chioce annunciata al Future Games Show

Il Future Games Show 2021 ha deciso di sorprendere a partire dal pre-show, con un approfondimento dedicato a Daedalic Entertainment, il publisher tedesco che ha voluto approfittare di questa occasione per annunciare Aiko’s Choice, la nuova espansione di Shadow Tactics Blades of the Shogun, il titolo stealth per PC del 2016 sviluppata da Mimimi Games.

In realtà Daedalic ha rivelato pochissimo su questa espansione, dicendo soltanto che Aiko’s Choice arriverà nel corso del 2021. Shadow Tactics si arricchirà così di un nuovo, fantastico capitolo. Anche voi non vedere l’ora di scoprirlo?

