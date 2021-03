Lord of the Rings: Gollum si mostra in un trailer al Future Game Show

Il pre-party di Deadalic al Future Game Show ha portato con sé anche un’esclusiva sneak peak all’atteso Lord of the Rings: Gollum, nuovo titolo action stealth dedicato al Signore degli Anelli. Come mostrato nel video riportato in calce all’articolo, il nostro protagonista dovrà farsi strada in luoghi bui e pericolosi cercando di non farsi scoprire dai nemici e sfruttando tutte le sue abilità stealth. Un bel modo per tornare nelle amate ambientazioni fantasy di Tolkien!

Il lancio è previsto nel 2022 per PC e console di nuova generazione.