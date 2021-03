It Takes Two: nuovi dettagli dal Future Games Show!

In vista dell’uscita di It Takes Two (qui la nostra anteprima) nella giornata di domani, Josef Fares è intervenuto durante il Future Games Show 2021 per presentare ancora una volta l’ultima fatica cooperativa di casa Hazelight Studios e spiegare la visione che l’ha guidato nella realizzazione di questo insolito titolo. Fares ha approfondito le meccaniche di gioco, puntando molto sull’aspetto cooperativo che il titolo richiede (e che è programmatico, come dimostra il titolo stesso del gioco).

Tutto questo, dandoci anche l’occasione di vedere qualche immagine inedita del gioco, che finalmente, dopo tanta attesa, approderà domani su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e su PC.

Ma la vera notizia sta nelle ultime parole pronunciate da Fares: il fondatore di Hazelight Studios ha infatti annunciato che non ci sono piani per una versione Nintendo Switch di It Takes Two, almeno per il momento, ma non ha escluso la possibilità che questa arrivi in futuro!

Insomma, un’ultima anticipazione prima di gettarci in questa versione colorata, divertente e folle di terapia di coppia in versione miniaturizzata! Siete tutti pronti a It Takes Two? E comunque, nel caso non vi divertiste o vi annoiaste, c’è sempre quella promessa di Fares di regalarvi 1000 dollari. Dopotutto ne vale la pena!