Of Bird and Cage: in arrivo su PC il 20 maggio

Of Bird and Cage è un gioco musicale sperimentale che verrà lanciato su PC il 20 maggio 2021. La notizia è stata rivelata come parte del Future Game Show Spring Showcase, insieme a un nuovo trailer (che troverete in calce all’articolo) degli sviluppatori Caprica Productions e All in! Games.

Cercando di colmare il divario tra musica e intrattenimento interattivo, in questo breve gioco tutto basato sulla trama, verremo immersi in un mondo oscuro e contorto che funziona perfettamente in sincronia con la sua musica.