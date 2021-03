La nuova espansione di Warhammer Age of Sigmar, il famoso war game di casa Game Workshop, intitolata Tempestfall, si è mostrata con un adrenalinico trailer cinematico al Future Games Show 2021!

L’espansione è stata annunciata in arrivo per la prossima estate, per cui preparatevi a combattere sui vostri PC! Warhammer sta per tornare!

