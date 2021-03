Back 4 Blood: nuovo gameplay trailer

Turtle Rock ha deciso di condividere maggiori dettagli sul suo successore di Left 4 Dead. Un nuovo trailer di Back 4 Blood è stato infatti appena presentato in anteprima durante il Future Game Show. Si tratta un un sparatutto rougelike cooperativo in cui i giocatori dovranno affrontare orde di zombie di vario tipo. Il trailer offre inoltre un’analisi approfondita di come il sistema di regia, decisamente innovativo rispetto a quello di Left 4 Dead, tenga sempre all’erta il giocatore.

“Inizierai in una stanza sicura con tre dei tuoi amici, e il game director giocherà a quelle che chiamiamo Carte della corruzione”, dice Papp. “Puoi sapere che tipo di sfide lancerà a te e alla tua squadra guardando cosa sono queste carte. Potrebbero essere cose come Swarm of Bruisers o Ridden on Fire. E poi saprai esattamente cosa dovrai affrontare”.

Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S a data ancora da destinarsi.