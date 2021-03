Lost Words Beyond the Page: annunciato l’arrivo su console e PC al Future Games Show

Lost Words Beyond the Page, titolo originariamente pubblicato su Nintendo Switch, sta ora per arrivare su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ad annunciarlo è un trailer mandato durante il Future Games Show.

Il titolo, un platform 2D dalla fortissima componente narrativa, porta il giocatore nel mondo di una ragazzina, all’interno del quale non mancheranno puzzle di vario tipo che faranno da contorno ad un’emozionante storia.

La produzione targata Modus Games e Sketchbook Games Fourth State arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4 il 6 aprile 2021. Continuate a seguire l’evento con noi!