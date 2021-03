Oddworld: Soulstorm si è rivelato in un nuovo gameplay trailer durante il Future Games Show. Il director del gioco Lorne Lanning ci parla dei modi in cui potresti affrontare un colpo al treno nel gioco portando ai nostri occhi una nuova demo per mostrare due modi distinti in cui il protagonista Abe può dirottare il mezzo.

Oddworld: Soulstorm arriverà su PS5 PS4 e PC tramite Epic Games Store il 6 aprile. Sarà anche gratuito su PS5 tramite PlayStation Plus dal 6 aprile al 3 maggio.