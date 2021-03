Martha is Dead torna a mostrarsi al Future Games Show con un nuovo trailer

Il Future Games Show è sinonimo di garanzia quando si parla di quantità e qualità di giochi mostrati, incluse le World Premiere. Tra i numerosissimi titoli mostrati, salta all’occhio la produzione di LKA, Martha is Dead.

L’opera sembra un felice ritorno ai buoni horror in prima persona, fusi da forti elementi narrativi e artistici. Il nome del team di sviluppo, tuttavia, non dovrebbe esser nuovo per un discreto numero di giocatori del genere.

Infatti, il team tutto italiano è lo stesso dietro la perla, ambientata nel nostro paese, The Town of Light. GamesVillage vi informa che Martha is Dead arriverà nel corso dell’anno su PC, Xbox Series X|S, PS4 e PS5.