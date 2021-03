Life is Strange True Colors: ecco il trailer dal Future Games Show!

Tra i titoli più interessanti presentati al Future Games Show 2021 c’è anche Life is Strange True Colors (qui la nostra anteprima), che ha mostrato un bellissimo trailer con il commento degli sviluppatori, e la voce di Zack Garriss, director del gioco.

Garriss ha approfondito alcuni aspetti importanti del nuovo titolo della serie di casa Square Enix, come per esempio gli ambienti, l’importanza del ritorno di un personaggio come Steph, gli aspetti innovativi della nuova protagonista, Alex, e soprattutto la maggior scelta disponibile per i giocatori nell’ambito delle romance.

Inoltre Garriss ha spronato i giocatori a non considerare quest’ultima iterazione come l’ennesimo capitolo di una serie, ma a pensare ad ogni gioco come a una storia completamente originale e autoconclusiva.

Life is Strange True Colors arriverà a settembre 2021 per le console next gen (PlayStation 5 e Xbox Series X e S) e per PC.