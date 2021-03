Haunted Space: trailer per il nuovo horror fantascientifico

Durante il Future Game Show è stato mostrato il trailer di Haunted Space, il nuovo horror fantascientifico dello sviluppatore Italian Games Factory e del publisher Merge Games. Il trailer mostra la struttura del gioco, Metal Mother , che è stata fondata per cercare di raccogliere la materia sonora che l’umanità ha scoperto in un’altra galassia oltre la Terra, apparentemente l’elemento più prezioso dell’universo fino ad oggi.

Sarà permesso ai giocatori di girare per la galassia sia in prima che in terza persona, utilizzando alcune navi piuttosto uniche. Apparentemente il gameplay si concentrerà tanto sull’esplorazione quanto sul combattimento, anche se non sono stati resi noti molti dettagli.

Al momento, non esiste una data di rilascio programmata per Haunted Space. Tuttavia, sappiamo che il nuovo titolo arriverà su Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S.