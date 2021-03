Kena Bridge of Spirits chiude il Future Games Show con un nuovo trailer gameplay!

Kena Bridge of Spirits è ancora una volta stato mostrato tramite un bellissimo e coloratissimo trailer gameplay nuovo di zecca. Il titolo della Ember Lab si è fatto strada verso il finale del Future Games Show.

Il video in questione mostra nuove sequenze di gameplay, urlando ad un comparto tecnico a dir poco di prim’ordine. Ricordiamo che Kena Bridge of Spirits sarà disponibile durante il corso dell’anno per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Epic Games Show.

GamesVillage vi informa, inoltre, che potrete dare un’occhiata al nostro sunto dell’evento per conoscere tutti i titoli proposti in questo lungo e corposo Future Games Show!