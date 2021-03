HUMANKIND The Power of Diplomacy: presentato al Future Game Show

Al Future Game Show è stato mostrato un video di presentazione di HUMANKIND-The Power of Diplomacy, titolo di strategia storica sviluppato da Amplitude. Il developer si sofferma per qualche minuto ad illustrare le meccaniche di gioco e come la diplomazia verrà applicata ad esse.

Il gioco inizierà con 60 culture diverse tra cui scegliere, dopodiché si potrà scrivere la propria storia dell’ascesa – piena di speranza – di quella cultura. Gli sviluppatori spiegano come strumenti, minacce e tangenti siano fondamentali per la civiltà quanto la costruzione di un esercito o di un’economia. Il titolo uscirà su PC e Stadia il 17 agosto.