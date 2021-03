Monster Hunter Rise: ultima settimana da numero uno su Famitsu?

La nuova classifica dei titoli più attesi dai lettori di Famitsu vede sempre in testa Monster Hunter Rise (qui la nostra recensione), in arrivo su Nintendo Switch da oggi 26 marzo. Proprio per questo, dalla prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo gioco pronto a prendere la sua eredità. I candidati sono Final Fantasy XVI (seconda posizione) e Tales of Arise (terzo posto). Dovrebbe per l’appunto , perché i voti comprendono quelli raccolti tra il 4 e il 10 marzo e dunque, qualche settimana prima rispetto alle pubblicazioni dei titoli in classifica.

Ai piedi del podio troviamo nuovamente The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (quarto posto) e Resident Evil Village in versione PlayStation 5 ( quinta posizione), mentre al sesto posto troviamo Bayonetta 3, gioco che non viene mostrato da alcuni anni, ma comunque molto atteso dagli utenti. Di seguito la top 10 settimanale: