Song Of Iron: presentato durante Xbox Indie ShowCase

Durante l’evento Xbox Indie ShowCase, è stato presentato il gioco di avventura Song Of Iron, sviluppato da Escape LLC, e lanciato su Steam il 7 dicembre 2020. Song of Iron è il primo titolo sviluppato da Escape LLC che cerca di offrire giochi unici, belli e gratificanti a persone in tutto il mondo alla ricerca di una fuga di alta qualità. Nel titolo il giocatore dovrà affrontare nemici, risolvere enigmi, evitare trappole e spostare oggetti.