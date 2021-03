Melty Blood: Type Lumina annunciato ufficialmente per il 2021

Il 2021 si preannuncia ancora una volta interessante per gli appassionati di giochi di combattimento, che saranno contenti di trovarsi di fronte ad un’altra sorpresa. Infatti Melty Blood: Type Lumina, il sequel dello spin-off picchiaduro della visual novel di Tsukihime, è stato annunciato in una rivista di videogiochi giapponese.

Come molti di voi ricorderanno, Melty Blood , spin-off combattivo e sequel di Tsukihime , è stato uno dei primi titoli su cui ha lavorato lo sviluppatore di giochi giapponese French Bread, ottenendo un grande successo dai giocatori di entrambi i generi. Lo studio ha poi incentrato il proprio lavoro sulla serie Under Night In-Birth, col supporto di Arc System Works. Tuttavia recentemente TYPE-MOON, lo sviluppatore originale di Tsukihime, ha recentemente annunciato durante l’ultimo numero della sua rivista di videogiochi TYPE-MOON Ace che Melty Blood avrà un sequel, intitolato appunto Melty Blood: Type Lumina , con una grafica che è decisamente un passo avanti rispetto al capitolo precedente e che può contare anche su elementi grafici disegnati a mano, molto simili a quelli di Under Night In-Birth.

Al momento non sono stati forniti molti dettagli, ma il gioco dovrebbe prevedere al lancio l’inclusione di almeno dieci personaggi nonché il rollback netcod, indispensabile per un ambiente prettamente online. Il titolo uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One nel 2021 con French Bread.