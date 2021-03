Crash Bandicoot On the Run: è finalmente disponibile per mobile

Il nuovo gioco della serie Crash Bandicoot, Crash Bandicoot: On the Run è ora disponibile per mobile: il titolo è un platform per dispositivi mobili ed è stato rivelato per la prima volta la scorsa estate. Il gioco è sviluppato da King, meglio conosciuto per il franchise di Candy Crash: con il lancio del gioco, King ha pubblicato un trailer che include sia CGI che gameplay e aiuta a spiegare cosa possono aspettarsi i giocatori. Di seguito la descrizione di Crash Bandicoot On the Run tramite App Store:

Crash Bandicoot è tornato, ma questa volta deve correre… su dispositivi mobile! Dovrai affrontare corse Battaglia ad altissima velocità sull’Isola Wumpa per salvare il multiverso dal malvagio Dr. Neo Cortex, distruggere casse, evitare ostacoli e sfrecciare nei panni dei tuoi personaggi prediletti… Per non parlare del fatto che potrai affrontare i tuoi boss di Crash preferiti, ottenere ricompense, costruire basi e realizzare armi con un Crash personalizzabile!

Pochi secondi di gioco e chiunque abbia familiarità con titoli come Temple Run o Subway Surfer capirà probabilmente cosa aspettarsi da Crash Bandicoot: On the Run, poiché lo stile di gioco dei titoli originali di Crash Bandicoot viene riprodotto per adattarsi nel miglior modo possibile ai dispositivi mobile.

Il nuovo gioco per cellulare sarà scaricabile e giocabile gratuitamente, permette di effettuare acquisti in-app,ma non ha loot box, che è qualcosa di cui i fan hanno apprezzato la scelta da parte dello sviluppatore, una volta che la notizia è stata diffusa. Il titolo ha oltre 100 skin sbloccabili, consente ai giocatori di combattere e abbattere boss iconici della serie, ha un sistema di aggiornamento di base e altro ancora: dopo aver dominato i videogiochi tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, sembra che Crash e la sua squadra siano tornati alla grande. Crash Bandicoot: On the Run è ora disponibile su Android e iOS.