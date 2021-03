Samurai Warriors 5: nuovi filmati del gameplay

Sono emersi nuovi filmati di gameplay per Samurai Warriors 5, ultima entry nella serie hack ‘n’ slash sviluppata da Omega Force e KOEI Tecmo. Dopo le informazioni sulle Ultimate Skills, l’elettrizzante action game tattico 1 vs. 1,000 si mostra in nuovi filmati di gameplay comparsi durante un live streaming dedicato al gioco.

Le immagini presenti nel video della diretta (che potete trovare nella versione completa e originale in calce all’articolo) danno un suggerimento circa la nuova trama, le modifiche nel character design, il cambiamento dello stile visivo e altro ancora. I fan della serie si aspettano sicuramente molto da questo nuovo titolo.

Samurai Warriors 5 è stato annunciato durante l’ultimo Nintendo Direct e uscirà il 27 luglio per PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.