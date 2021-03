Aria Chronicle: in arrivo la versione per Nintendo Switch a inizio luglio

La versione Switch del gioco RPG Aria Chronicle verrà lanciata l’8 luglio per 4.356 yen: Pubblicato da Crest e sviluppato da Studio N9, Aria Chronicle è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam nel luglio 2020. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

La Principessa Aria del Regno di Tamageria visita il piccolo villaggio di campagna di Latebra, durante il suo pellegrinaggio del Rito di Successione. È qui che la Principessa Aria viene trascinata nella lotta con la misteriosa organizzazione conosciuta come The Cult, dalla quale deve scoprire la scioccante verità nascosta nelle profondità …

Caratteristiche principali