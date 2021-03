Forewarned: nuovo horror multiplayer in arrivo su Steam e piattaforme VR

Dreambyte Games ha annunciato Forewarned, un horror multiplayer improntato un po’ su Phasmophobia in arrivo su Steam e piattaforme VR nel terzo trimestre del 2021. Nel gioco, il giocatore e un massimo di tre amici indossano i loro cappelli da archeologo e vanno nel deserto del Sahara: lì dovranno guardare attraverso tombe maledette alla ricerca di antiche reliquie che venivano usate per sigillare spiriti maligni, chiamati Mejai, all’interno delle rovine.

Ci sono molti punti in comune con il popolare horror co-op Phasmophobia: si hanno diversi obiettivi da raggiungere all’interno di ogni tomba, si può fare in modo che uno o più giocatori rimangano indietro e fornire informazioni dall’esterno delle tombe, vi è la presenza di una chat vocale posizionale nonché di un bottino aggiornabile, e vi è la possibilità di decidere di abbandonare le missioni se si ritiene che il tesoro non valga la pena di essere recuperato.

Tuttavia Forewarned aggiunge una svolta alla formula implementando anche elementi PvP: il gioco, infatti, consente di bloccare attivamente i progressi della propria squadra da morto. Se si cade vittima di uno degli spiriti, si avrà la possibilità di tornare come servitore del Mejai o continuare ad aiutare i propri amici. Certamente si sarà incentivati ad aiutare la propria squadra, ma chi è che non proverà a tornare per portare un po’ di caos tra i compagni?

A tutto ciò si aggiunge il fatto che gli ambienti vengono generati in maniera procedurale e l’IA è randomizzata. Che dite, siete pronti a esplorare in compagnia le antiche tombe egiziane? Noi non vediamo l’ora di saperne di più! Nel frattempo, date un’occhiata ai titoli annunciati durante il Future Game Show. DI seguito invece potete trovare il trailer di annuncio di Forewarned.