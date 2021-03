Genshin Impact: leak rivela l’elemento Electro del Traveler, rumor

La popolarità di Genshin Impact è aumentata molto negli ultimi mesi e continua ad essere uno dei giochi più popolari del settore: con l’introduzione di nuovi personaggi, missioni, armi e oggetti in arrivo in ogni aggiornamento, il gioco non mostra segni di interruzione. Quando si tratta della tabella di marcia per il gioco, miHoYo ha un piano piuttosto ambizioso per il gioco: un importante aggiornamento verrà pubblicato ogni sei settimane e aggiungerà nuove regioni, personaggi e banner. Il recente aggiornamento 1.4 ha introdotto le meccaniche dell’evento Hangouts, e con il banner di Tartaglia arriva anche un nuovo personaggio Rosaria e ha aggiunto molti contenuti nel gioco.

miHoYo si sta anche preparando a lanciare l’aggiornamento 1.5 il prossimo mese, che secondo quanto riferito presenterà due nuovi personaggi Eula e Yanfei: molte informazioni sono trapelate dai closed beta test dalla versione 1.5 sui due personaggi negli ultimi giorni, e questo ha portato alla cancellazione totale della beta. L’ultimo rumor di Genshin Impact potrebbe rendere felici un gran numero di giocatori, infatti, le Vision (gli elementi) in Genshin Impact sono Pyro, Geo, Dendro, Cryo, Electro, Anemo e Hydro: il viaggiatore tuttavia può utilizzare solo Anemo o Geo. Tuttavia, è probabile che la situazione possa cambiare molto presto, poiché un nuovo rumor del leaker di Genshin Leaker Lumie suggerisce che l’elemento Electro del Traveler potrebbe arrivare nel gioco molto presto.

Al momento, non ci sono informazioni su quando arriverà, ma molti fan del gioco credono che questo elemento verrà aggiunto quando arriverà l’aggiornamento della regione di Inazuma, che probabilmente arriverà nella versione 2.0, secondo gli ultimi rumor), ora che Chasm è stato ritardato: tuttavia, potrebbe arrivare anche più prima di questa patch o anche dopo. come sempre consigliamo di prendere tutto con la dovuta cautela, fino a quando non avremo notizie ufficiali. Continuate a seguirci per maggiori informazioni. Genshin Impact è al momento disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, PC e mobile. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.