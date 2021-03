Muv-Luv: Project Mikhail verrà lanciato ad agosto per PC e Switch

aCHOR ha annunciato che l’action game Muv-Luv: Project Mikhail arriverà ad agosto su Nintendo Switch e PC. Il gioco era stato precedentemente programmato per il lancio early access ad aprile su PC, iOS e Android, ma i progetti iniziali hanno infine subito un cambiamento.

Il programma di sviluppo prevede per la fine di aprile la costruzione del ciclo di gioco per single-player e l’implementazione del supporto del gamepad per la versione PC. A fine maggio, invece dovrebbe essere implementato il supporto della versione Nintendo Switch, mentre gli ultimi di giugno invece toccherà all’inserimento del multiplayer. L’ultima parte di luglio sarà dedicata al debug, per poi procedere ad agosto con il rilascio delle versioni PC e Switch con modalità single-player e la beta del multiplayer (GvG Mode). Ad ottobre inoltrato verranno rilasciati ulteriori maggiori update e la versione ufficiale del multiplayer, con tanto di modalità stagione mutliplayer.

Project Mikhail è un battle action game in cui i giocatori combattono contro la minaccia extraterrestre nota come BETA all’interno dell‘Alveare BETA. Verranno fatti entrare nel mondo di Muv-Luv attraverso una serie di missioni, in cui le scelte e azioni di ciascuno influenzeranno il mondo di gioco. A ciascun giocatore verrà assegnato un Tactical Surface Fighter che può anche essere personalizzato.

aNCHOR ha inoltre annunciato un nuovo progetto chiamato Muv-Luv Verse , che presenta contenuti di vario genere in un ambiente molto simile a un theme park: mira a offrire un luogo in cui i fan possono godersi il mondo di Muv-Luv a loro piacimento. Una beta è prevista per la fine di aprile, con dettagli che saranno annunciati più avanti sul sito ufficiale del gioco.