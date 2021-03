Spacebase Startopia è disponibile da oggi su PC e console

Kalypso Media e Realmforge Studios hanno oggi annunciato che lo space station management sim Spacebase Startopia è ora disponibile per PC Windows/Linux/Mac, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S e Xbox One. La versione Nintendo Switch arriverà prossimamente quest’anno.

Per festeggiare il viaggio dalla beta al lancio, i fan del gioco possono ora dare un’occhiata a una serie di guide strategiche create per aiutare i giocatori a familiarizzare con la loro nuova casa a forma di ciambella e per familiarizzare con i loro doveri di comandante. L’episodio 1 si focalizza sui tre deck unici della base, sui quali i giocatori possono ospitare i propri visitatori e residenti, nonché costruire un assortimento di edifici e gadget galattici; L’episodio 2 introduce i “Fuzzies”: simpatici robot assistenti che si divertiranno con i lavori meno affascinanti della stazione; l’episodio 3 si concentra sul garantire che le capacità di comunicazione del giocatore (sia verbali che telepatiche) siano all’altezza.

Spacebase Startopia offre ai giocatori il sogno galattico per eccellenza: gestire la propria stazione spaziale a forma di ciambella. Sorvegliati e assistiti (quando ne ha voglia) dalla sarcastica IA a bordo della base, i giocatori saranno i comandanti della loro base galleggiante, lontana da casa, sui tre deck unici della stazione con una varietà di gadget mentre gestiscono i desideri e le esigenze di una vasta gamma di forme di vita extraterrestri in vacanza. In multiplayer, fino a 4 giocatori, i comandanti possono lavorare insieme per costruire la più grande oasi della galassia o per far cadere nell’oblio i loro rivali tramite audaci imprese di sabotaggio economico.

Spacebase Startopia è una nuova versione galattica di un gioco che permette di gestire la base spaziale preferita dai fan nello spazio! Questo universo vibrante e spesso assurdo offre ai giocatori un’entusiasmante miscela di city building e base-management. Riportando in vita un vero classico, lo sviluppatore Realmforge Studios ha trovato un giusto equilibrio tra nostalgia e innovazione nella sua rivisitazione del popolare gioco di strategia, che ruota attorno a una stazione spaziale a forma di ciambella piena fino all’orlo di un colorato cast di alieni gestito dal loro instancabile comandante (sei tu, umano).