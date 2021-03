Outriders: sta prendendo una posizione dura sui cheat

Durante il periodo della demo di Outriders , lo sviluppatore People Can Fly ha finora identificato 200 imbroglioni su circa 2 milioni di partecipanti totali. Sebbene il numero sia relativamente piccolo, gli sviluppatori non hanno intenzione di andarci piano con loro o con qualsiasi futuro giocatore che pensa di poter aggirare il sistema anti-cheat del gioco. Lo studio ha annunciato che i truffatori riceveranno un “marchio” sullo schermo permanente anche per una semplice violazione.

Oltre ad essere marchiati, i cheater non saranno in grado di giocare con i giocatori che rispettano le norme del gioco, bensì di lasciare che gli imbroglioni giochino insieme sulla loro “Isola degli imbroglioni”. Per coloro che sono preoccupati di essere accidentalmente etichettati come imbroglioni, queste regole si applicano solo a coloro che cercano attivamente di aggirare il software anti-cheat di Outriders o utilizzano strumenti di terze parti per manomettere il gioco. Nello specifico, barare in Outriders è definito come:

Eseguire il gioco su PC senza Easy Anti-Cheat (EAC)

Modifica dei file di gioco per migliorare un personaggio: livelli, abilità, inventario, ecc.

Modifica esterna del tempo di gioco per ridurre le funzionalità dipendenti dal tempo come fornitori e sfide

Utilizzo di un programma trainer o simile per ottenere vantaggi all’interno del gioco

Utilizzo di programmi che alterano il gameplay come aimbot o wallhack

Ricordiamo che il titolo verrà lanciato il 1°Aprile su PC, PlayStation e Xbox, con pre-order disponibile su tutte le piattaforme.