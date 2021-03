Don’t Forget Me: arriverà su PC il 20 aprile

Lo sviluppatore The Moon Pirates ha annunciato il suo gioco di debutto: Don’t Forget Me. Il titolo è un misto di puzzle game e gioco d’avventura vecchia scuola che mette alla prova la tua osservazione e il tuo ragionamento deduttivo. Il lancio è previsto per PC il 20 aprile 2020.

Nel gioco, interpreti Fran, che ha perso i suoi ricordi accolto da Bernard, un esperto di manipolazione della memoria di fama mondiale. Fran ha il compito di aiutarlo ad immergersi nelle menti di coloro che hanno ricordi e segreti da scoprire.

Il nuovo titolo ti fa esplorare le menti delle persone, digitando parole o frasi mettendoti alla prova per scoprire la vera identità di una persona. A volte dovrai fare affidamento sui fatti che hai appreso, mettendo insieme indizi importanti per scoprire la verità. Altre volte invece, dovrai dedurre le implicazioni in base alla tua esperienza nel mondo reale e osservare la connotazione emotiva di ciò che vedi o ascolti.

Man mano che scopri la verità su una persona, sarai maggiormente in grado di ottenere le informazioni che stai cercando. Questo si ricollega alla storia centrale di Don’t Forget Me: scoprire segreti che potrebbero farti capire chi sei.

Don’t Forget Me è disponibile per essere aggiunto alla tua lista dei desideri su Steam!

Ricordiamo che il titolo è stato annunciato ieri nell’evento “Future Game Show” e vi invitiamo a leggere quali altri titoli sono stati annunciati!