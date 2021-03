Monster Hunter Rise: Chef Hiro lo omaggia con la ricetta dei mitici dango

La serie di Monster Hunter, una vera e propria istituzione in Giappone, ha reso il cibo una parte integrante delle meccaniche di gioco: i giocatori, infatti, si ritrovano a scegliere con cura i piatti virtuali da consumare prima di partire all’avventura, per avere i bonus più utili e adatti a portare a termine con successo le proprie missioni. Il nuovo capitolo Monster Hunter Rise, disponibile da oggi su Nintendo Switch, rafforza ulteriormente questo legame tra gaming e cucina introducendo nel videogioco un famoso dolce della tradizione giapponese, i dango. Per l’occasione, l’Ambasciatore ufficiale della cucina giapponese in Italia, lo Chef Hirohiko Shoda, ha realizzato la sua ricetta dei sanshoku dango, dei piccoli gnocchi giapponesi su stecco realizzati con farina di riso glutinoso (potete vedere la squisita video ricetta sulle pagine social del mitico chef)

La ricetta prevede la realizzazione di tre palline fatte con un impasto composto da farina di riso mochigome giapponese, zucchero semolato e acqua tiepida, poste poi su uno stecco. I sanshoku dango sono un dolce tipicamente primaverile e lo dimostrano i tre colori che li contraddistinguono: bianco, rosa, che rappresenta i fiori di ciliegio che caratterizzano la primavera nipponica, e verde, colore collegato alla natura e alla stagione del “risveglio degli insetti”, come spesso la definiscono i giapponesi. All’interno di Monster Hunter Rise, i dango sono il piatto tradizionale del villaggio di Kamura e i giocatori potranno gustarli prima di ogni caccia insieme ad altre prelibatezze della capocuoca Yomogi.

Monster Hunter Rise è infatti un RPG che permette ai giocatori di partire a caccia di mostri, da soli o in compagnia: in questa avventura epica fatta di azione adrenalitica, i cacciatori dovranno fare affidamento sulle proprie abilità e su decine di armi differenti, ognuna con il proprio stile di combattimento, per affrontare gigantesche creature mostruose. L’obiettivo è ottenere nuove risorse per forgiare armi e armature di ogni tipo utili alla prossima caccia, per proteggere così il villaggio di Kamura dalla minaccia definitiva: il temibile mostro Magnamalo.

L’ultimo titolo della serie ( che ha recentemente sfiorato il perfect score su Famitsu) aggiunge nuove meccaniche di gioco, come l’insetto filo che permette di spostarsi a mezz’aria e prendere il controllo dei mostri, nuovi compagni come i canyne e nuovi personaggi, per un’esperienza di gioco indimenticabile. Per di più, grazie alla versatilità della console ibrida Nintendo Switch, i cacciatori potranno giocare da soli o in compagnia (sia in locale che online), ovunque e in qualsiasi momento.

Dal 26 marzo, i giocatori europei potranno unirsi alla caccia con un certo stile grazie alla Nintendo Switch edizione speciale Monster Hunter Rise, fornita in bundle con un codice di download del gioco più il Kit Deluxe DLC Pack , e il Nintendo Switch Pro Controller edizione speciale Monster Hunter Rise, venduti separatamente.