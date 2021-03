Story of Season Pioneers of Olive Town: trailer di lancio per l’uscita odierna

Da oggi 26 marzo è disponibile, su Nintendo Switch, Story of Season Pioneers of Olive Town, life simulator sulla vita da fattoria di Marvelous.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto, che fa una panoramica delle diverse feature del gioco. Quest’anno si celebrano i 25 anni della saga.

Questa la descrizione di Story of Season Pioneers of Olive Town sul Nintendo e-shop:

Fatti ispirare dai racconti avvincenti di tuo nonno, prepara le valigie e lasciati alle spalle il caos della città per goderti la vita di campagna ad Olive Town.

Negli anni, la natura si è riappropriata della fattoria di tuo nonno, quindi c’è molto lavoro da fare. È ora di rimboccarsi le maniche e riportare in vita il suo sogno.

Olive Town è una piccola città portuale situata lungo la costa della penisola, a poca distanza dalla tua fattoria. È una cittadina tranquilla, ma abitata da tanti personaggi interessanti. La vita non è male in questo luogo pittoresco, ma un po’ di turismo in più non guasterebbe…

Il nuovo titolo della serie di simulazione di vita nella fattoria STORY OF SEASONS approda su Nintendo Switch e offre ai giocatori una libertà senza precedenti! Risveglia il pioniere che è in te per domare la natura selvaggia, scopri nuovi animali e prodotti e falli prosperare nella tua fattoria. Personalizza ogni aspetto della tua nuova proprietà per fare colpo sulle potenziali anime gemelle di Olive Town, una cittadina desiderosa di affermarsi come meta turistica, che cresce e si evolve insieme alla tua fattoria.

Un mondo tutto da scoprire

Doma la natura selvaggia della penisola, scopri la flora e la fauna che la abitano e svela i segreti del mondo che ti circonda. Lavora a stretto contatto con la terra per creare da zero la fattoria dei tuoi sogni. Allestisci strutture, affina le tue abilità agricole e costruisci tutto ciò che ti serve: da recinzioni a irrigatori per le colture!

Coltiva la terra e la tua città

Raccogli e lavora materiali per soddisfare richieste e migliorare le infrastrutture di Olive Town, perfeziona strumenti, o commissiona nuovi equipaggiamenti e accessori.

Meccaniche semplici, gameplay profondo

I fattori alle prime armi possono dormire sonni tranquilli con il ritorno della Modalità Facile e della Modalità Normale, e grazie a un nuovo sistema di richieste che mette in evidenza le funzioni disponibili quando si aiutano gli abitanti locali! I giocatori più esperti, pronti a creare una vivace fattoria, troveranno tutti gli elementi principali della serie STORY OF SEASONS, accompagnati da alcuni ritocchi al gameplay classico.

Ad Olive Town non ci si annoia mai!

Partecipa agli oltre 200 eventi locali che scandiscono la vita di questa cittadina! Impara a conoscere i tuoi vicini e forse un bel giorno potresti anche imbatterti in una persona speciale e trovare l’amore.