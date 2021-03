Kaze and the Wild Masks: trailer di lancio, disponibile da oggi

Annunciato per lo Steam Game Festival dello scorso ottobre, da oggi 26 marzo Kaze and the Wild Masks è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Stadia. Il titolo in questione, sviluppato da PixelHive e pubblicato da Soedesco, è un platform ispirato ai classici degli anni ’90, con protagonista il coniglio Kaze, capace di ottenere poteri di altri animali attraverso delle maschere selvagge.

Per l’occasione è stato fatto uscire anche un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Queste le informazioni sul gioco attraverso la pagina Steam:

Con Kaze and the Wild Masks partirai per un viaggio nelle Isole di Cristallo in pieno stile platform anni 90. Gioca come Kaze e salva il tuo amico Hogo da una maledizione che sta diffondendo il caos nelle isole. Affronta vegetali arrabbiati invocando i poteri delle maschere selvagge. Balza come una tigre feroce, librati come un’aquila, scatta come una lucertola e domina i mari come uno squalo.

Caratteristiche: