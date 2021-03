Circuito Tormenta: la nuova competizione amatoriale di Riot Games

Riot Games annuncia la partenza di una nuova competizione

amatoriale pensata per tutti i suoi fan. Infatti, a partire da oggi, sarà possibile iscriversi al Circuito Tormenta, che arriva per la prima volta in Italia e permetterà a tutti i giocatori non professionisti di sfidarsi in un environment competitivo a titoli come League of Legends, VALORANT e League of Legends: Wild Rift.

La competizione, si dividerà in tornei dedicati ai tre titoli, e sarà supportata da partner di eccezione come PG Esports per League of Legends, ProGaming Italia per VALORANT e Qlash x Wild Rift.

Il Circuito Tormenta è un grande progetto di Riot Games pensato per portare gli amatori a competere ad un livello più alto, vicino al professionismo. La partecipazione è aperta a tutti i giocatori non professionisti (sopra i 14 anni) dei titoli Riot Games che vogliono misurarsi in una competizione strutturata su più livelli. Il torneo si svolgerà durante tutto il corso dell’anno, e comprenderà in primo luogo gli eventi ufficiali del Circuito, ma sarà anche aperto alla possibilità di integrare eventi organizzati dalle community italiane di LoL, VALORANT e Wild Rift. Le diverse tappe, che di volta in volta garantiranno un preciso quantitativo di punti a seconda

dell’importanza, permetteranno di creare una graduatoria che darà accesso a una vera

propria lega amatoriale del gioco di riferimento. Al termine della stagione, i migliori della lega parteciperanno alla finalissima che, a seconda del gioco, potrà dare accesso allo step successivo della piramide competitiva.

A partire da oggi è quindi possibile registrarsi al Circuito Tormenta 2021, con la prima tappa di League of Legends: Wild Rift prevista a breve. Per maggiori informazioni e per le modalità di iscrizione, visita: circuitotormenta.it.

Per non perderti nulla sul Circuito Tormenta, seguici sulle pagine ufficiali dedicate di LoL, VALORANT e Wild Rift su Instagram.