Leonard Nimoy Day, proclamato oggi a Boston

Leonard Nimoy Day è una speciale ricorrenza fissata per oggi, 26 marzo 2021, dalla città di Boston, in Massachusetts, Stati Uniti d’America, per rendere omaggio ad uno dei cittadini più importanti nell’ambito delle attività artistiche, ovvero l’attore Leonard Nimoy, che avrebbe festeggiato, proprio il suo novantesimo compleanno. Un tributo molto toccante, perché, lo sappiamo, l’attore è ricordato da milioni di fan in tutto il mondo per la sua partecipazione a Star Trek: La Serie Classica. Un attore che è diventato col tempo una vera e propria icona della fantascienza, tra le più riconoscibili in assoluto. Oltretutto di un tipo di Science Fiction di qualità, che privilegia il ragionamento all’azione, e che è il simbolo stesso della filosofia Trek.

L’attore che ha dato vita al personaggio del Signor Spock è infatti nato esattamente novanta anni fa tra queste strade, il 26 marzo 1931, figlio di immigrati ucraini, ed ha trascorso l’infanzia nella città di Boston, dove ha frequentato le scuole superiori ed il college, prima di trasferirsi definitivamente in California per motivi lavorativi. Ma anche se trattenuto lontano Leonard Nimoy non ha mai dimenticato la sua città, cercando sempre di sostenere le iniziative culturali locali e rappresentandola spesso negli eventi di ogni genere.

L’attuale sindaco di Boston Martin J. Walsh ha quindi deciso quest’anno di onorare il suo illustre cittadino istituendo il Leonard Nimoy Day per celebrare il ricordo dell’attore purtroppo scomparso da alcuni anni. Nel proclama ufficiale il sindaco tiene a sottolineare non solo la lunga carriera teatrale, cinematografica e televisiva dell’attore, noto anche per aver recitato nella serie cult Missione Impossibile, ma anche il suo importante lavoro filantropico e sociale, grazie al quale ha dato agli immigrati, ai rifugiato politici e agli oppressi una figura eroica e di riferimento. Il fatto di essere originario dell’Ucraina, infatti, ha dato a Leonard Nimoy una marcia in più, spingendolo a lottare contro le discriminazioni, incarnando perfettamente il sogno americano. Ed inoltre, aggiunge il sindaco nelle sue commoventi parole, l’attore sarà sempre ricordato come un apprezzato elettore che ha dedicato la sua vita sia alle arti che ad aiutare la sua comunità e l’intera città di Boston, dando lustro ed onore ad essa.

Ricordiamo che nel 2020 la città di Boston ha anche annunciato di voler costruire, appena finirà la situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo lo stato del Massa, una statua in bronzo dedicata alla memoria di Leonard Nimoy, rappresentando proprio la figura di Spock mentre fa il suo celebre saluto vulcaniano. Da oggi e per sempre, a Boston, si celebrerà il 26 marzo di ogni anno il Leonard Nimoy Day.