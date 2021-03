Xbox Indie Showcase: recap dell’evento streaming

Oggi 26 marzo si è tenuto uno degli eventi streaming dedicati al mondo videoludico, l’ Xbox Indie Showcase, nella sua edizione 2021. Tanti sono stati i publisher che hanno partecipato e mostrato le proprie produzioni all’opera:

ExoMecha:

Xbox Indie Showcase ha preso il via con un nuovo trailer di ExoMecha, uno sparatutto in prima persona gratuito. Il trailer ci ha dato uno sguardo più da vicino al frenetico gameplay multiplayer. In uscita ad agosto 2021.

The Ascent:

The Ascent ha un nuovo trailer, che ci offre uno sguardo più da vicino al gameplay degli sparatutto arcade top-down. Ha alcune forti dinamiche alla Cyberpunk 2077 e uscirà nel corso del 2021.

Omno:

Confermato anche il nuovo gameplay di Omno, un gioco di esplorazione che ti vede scivolare attraverso ampi deserti, risolvendo enigmi e segreti. In arrivo nel 2021, Omno era stato precedentemente confermato per Steam ma ora sappiamo che arriverà anche su Xbox.

The Wild at Heart:

The Wild at Heart, Microsoft ha finalmente confermato che il gioco uscirà il 20 maggio 2021. Gioco alquanto esplorativo in un mondo pieno di segreti e posti da scoprire.

Voidtrain:

Voidtrain viene mostrato in uno strano e ambiguo trailer, che sembra essere uno sparatutto in prima persona che ti vede viaggiare tra varie dimensioni. Questo titolo uscirà nel corso del 2022.

Moonglow Bay:

Moonglow Bay è un rilassante gioco di ruolo di pesca che verrà lanciato su Xbox Series X | S, console Xbox One e Xbox Game Pass per PC nel corso del 2021.

Art of Rally:

Precedentemente disponibile su PC, Microsoft ha rivelato che Art of Rally arriverà su console Xbox, anche se non c’è una data ufficiale. Il gioco di corse stilizzato sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X / S e Xbox Game Pass.

Craftopia:

Il titolo è un Survival sandbox, con un lato artistico che strizza sicuramente l’occhio a Zelda Breath of The Wild. Craftopia sarà disponibile per Xbox Series X|S e Xbox One, ovviamente anche tramite Xbox Game Pass.

Rust:

Rust, il tanto amato e giocato survival nel mondo PC, finalmente sbarca su console. PlayStation 4 e Xbox One nel corso di questa primavera, a seguito di una beta chiusa.

Hello Neighbor 2:

Sapevamo già che Hello Neighbor 2 era in arrivo, ma questo trailer ci dà un’idea migliore di cosa aspettarci dal sequel horror stealth. Hello Neighbor 2 è in arrivo su Xbox Series X / S, Xbox One e PC. Ed è disponibile già da ora la possibilità di giocare all’Alpha.

The Soup Pot:

The Soup Pot è un gioco di simulazione di cucina. Puoi scoprire e imparare più di 100 ricette e cucinare tutti i tipi di pasti, utilizzando ingredienti freschi e articoli da supermercato. C’è anche la possibilità di improvvisare la ricetta, personalizzandola a tuo piacere. In arrivo su Xbox il 31 agosto 2021.

Demon Turf:

Demon Turf è un platform 3D, che ti vede giocare nei panni di Beebz, determinato a prendere il controllo dei Demon Turf e diventare lei stessa la Regina dei Demoni. In arrivo nel 2021 su Xbox One, PC e Xbox Series X / S. La demo è ora disponibile.

Chivalry 2:

Chivalry 2, uno slasher multiplayer in prima persona ispirato a epiche battaglie cinematografiche medievali. Chivalry 2 arriverà su PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Xbox Series X / S e Xbox One l’8 giugno 2021.

Song of Iron:

Song of Iron è un gioco di azione laterale di un guerriero solitario, che è l’ultimo del suo popolo. Il guerriero parte alla ricerca degli dei in modo da poter riguadagnare il loro favore e vendicarsi. In arrivo su PC, Xbox Series X / S e Xbox One a metà 2021.

Nobody Saves the World:

Nobody Save the World è un gioco di ruolo d’azione degli sviluppatori di Guacamelee e ti vede esplorare un vasto mondo sotterraneo. Trasformati in un ranger, un cavaliere e un cavallo in questo folle gioco di ruolo. Prossimamente su Xbox One, Xbox Series X / S, Pc e Xbox Game Pass.

Last Oasis:

The Last Oasis è uscito oggi per Xbox One ed è un MMO Nomadic Survival. In Lost Oasis puoi costruire basi mobili per viaggiare in nuove terre, unirti a un clan e combattere per il tuo territorio e raccogliendo nuove risorse.

Among us:

Dopo un lungo successo e tanta attesa, arriva la conferma di una nuova mappa “The Airship” di Among us! Che uscirà su tutte le piattaforme. Mappa che sarà disponibile entro la fine del 2021.

Death’s Door:

In Death’s Door giochi come un corvo in un mondo in cui nulla muore più naturalmente. I corvi hanno il compito di mietere le anime dei morti, ma quando l’anima assegnata viene rubata, vieni mandato in un mondo in cui nulla è morto per secoli per rintracciarlo, ma le cose vanno un po ‘fuori controllo. Death’s Door, un dungeon crawler hack n ‘slash con leggeri elementi RPG, arriverà su Xbox X / S, Xbox One e PC questa estate.

S.T.A.L.K.E.R. 2:

Questo sviluppatore mette in evidenza il video per STALKER 2 già andato in onda oggi, ma ci offre uno sguardo più da vicino alle armi del gioco e ai modelli dei personaggi migliorati.

Qui in calce potete trovare il video dell’intera diretta di questo secondo. Rimanete con GamesVillage per gli eventi futuri!