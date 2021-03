Craftopia è in arrivo su Xbox, annunciato con un trailer all’Indie Game Showcase

Quest’oggi, Microsoft ha concesso pieni poteri agli sviluppatori indipendenti tramite il programma [email protected], anche conosciuto come Indie Game Showcase. Tra i numerosi titoli mostrati, risalta Craftopia.

Il titolo in questione è un survival sandbox, con un lato artistico che strizza sicuramente l’occhio a Zelda Breath of The Wild ma che, nel gameplay e nelle attività, prende a mani basse da altri titoli, tra combattimento contro draghi, fattorie e altro ancora.

Craftopia sarà disponibile per Xbox Series X|S e Xbox One, ovviamente anche tramite Xbox Game Pass. Il titolo è inoltre già disponibile su Steam in Accesso Anticipato.