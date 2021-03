Hoa rimandato a luglio, aggiunte le versioni PlayStation e Xbox

PM Studios, publisher dietro il titolo adventure platforming Hoa, sviluppato da Skrollcat Studio, ha annunciato che la produzione è stata rimandata di qualche mese, dichiarando però che arriverà anche su console.

Infatti, l’opera era originariamente prevista per PC e Nintendo Switch nel mese di aprile ma ora, con l’aggiunta delle versioni PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, le due società hanno deciso di prolungare l’arco di tempo per lo sviluppo fino al mese di luglio.

Intanto, qui potete vedere l’ultimo trailer gameplay pubblicato, mentre a questa pagina potrete saperne di più. Vi lasciamo alla breve descrizione del titolo che trovate qui sotto.